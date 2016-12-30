Мурманск, 30 декабря, 2016, 13:22 — ИА Регнум.



jmp71 Ледокол

Атомные ледоколы Росатомфлота «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач» встретят 2017 год в Арктике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

"Экипаж атомного ледокола «Вайгач» встретит новогодние праздники за проводкой судов в Западном секторе Арктики, — отметил начальник отдела Евгений Свиридов. — Для всех членов экипажа будет подготовлен праздничный стол. Атомный ледокол «50 лет Победы» более четырех месяцев работает в высоких широтах. К Новому году экипаж установил украшенные искусственные ёлки в общедоступных местах и даже в машинном отделении. На судне готовится традиционный праздничный концерт. Ледокол «Таймыр» в праздник тоже будет находиться в Карском море в Обской губе. Как и «50 лет Победы», он занят проводкой каравана. Работа в рейсе ведётся круглосуточно. О наступлении праздников моряки, зачастую, забывают, и напоминанием служат поздравления от близких и родных».

Как отметил Свиридов, атомный лихтеровоз «Севморпуть» проведёт новогодние праздники у причала ФГУП «Атомфлот». В настоящее время на базе предприятия ведутся работы по дооснащению судна. Экипаж атомного ледокола «Ямал» так же встретит 2017 год на базе ФГУП «Атомфлот» — на судне продолжается плановый доковый ремонт.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в Госкорпорации «Росатом» заявили о своём намерении развивать атомный ледокольный флот. Будучи единственным в мире, он является эффективным инструментом обеспечения геополитических интересов России в Арктике, отметил во время своего последнего визита в Мурманск глава Росатома Алексей Лихачёв.

Отметим, сейчас Госкорпорация реализует программу обновления атомной ледовой флотилии, в рамках которой строятся ледоколы нового поколения, способные эффективно работать как в арктических морях, так и в устьях северных сибирских рек.