Донецк, 30 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. За этот год в ДНР погибли от обстрелов со стороны украинской армии более трёхсот человек. Такие данные привёл заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин, сообщает RT.

Mil.gov.ua Обстрел

Число погибших по вине ВСУ жителей ДНР — 314, причём трое из них — дети. 406 человек получили ранения, из них — 16 детей.

Барусин заявил, что ВСУ за год более 143 тысяч раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с силами ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Общая масса выпущенных по территории Республики боеприпасов составила две тысячи тонн», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что в незаконных украинских тюрьмах могут находиться около ста военнопленных донбассцев.