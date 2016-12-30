Вашингтон, 30 декабря, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин перелез через ограду собственного дома, чтобы попасть на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда играла с «Нью-Джерси Дэвилз».

Nhl.com Матч между «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталс»

Видео инцидента хоккеист опубликовал в своем Instagram. Причиной перелезания через забор при помощи стремянки стало отключенное электричество, из-за чего он не смог открыть ворота дома.

Помог Овечкину перелезть нападающий той же команды Евгений Кузнецов, и электрик, который одолжил стремянку. Успев на матч, хоккеист вышел на лед, однако помочь «Вашингтон Кэпиталс» не смог — команда проиграла «Нью-Джерси Дэвилз» по буллитам в дополнительное время.

В основном времени счет был 1:1. Овечкин не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», нанеся четыре броска по воротам противника, как и Кузнецов (у него — три атаки).

«Нью-Джерси Дэвилз» впервые выиграли у «Вашингтон Кэпиталс» с 14 ноября 2014 года.