Воронеж, 30 декабря, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Пять тысяч рублей штрафа заплатит теплоснабжающая организация за то, что около сотни жителей одного из воронежских домов на четыре дня остались без отопления. ОБ этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 декабря в пресс-службе прокуратуры области.

Bruce Батарея отопления

Инцидент произошел еще в начале октября этого года. Тогда из-за аварии на вводном трубопроводе жильцы трех подъездов остались без тепла.

Аварию ликвидировали специалисты МКП «Воронежтеплосеть». Вот только на устранение аварии им понадобились не сутки — как требует законодательство — а четыре дня.

«По результатам рассмотрения возбужденного прокурором города дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»), Государственная жилищная инспекция области привлекла МКП «Воронежтеплосеть» к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Между тем, как напоминает ИА REGNUM, по данным на июнь этого года уровень износа тепловых сетей в Воронеже составлял около 60%, средний возраст коммуникаций — около 25 лет. За пять лет, с 2010 по 2015 год, в Воронеже заменено 130 километров теплосетей.