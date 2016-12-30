Ярославль, 30 декабря, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В 2016 году наиболее богатой на события была традиционно политическая жизнь региона. Главным из них, безусловно, стала смена региональной власти. Приход нового главы региона Дмитрия Миронова серьезно изменил политическую ситуацию в области.

Yarregion.ru Владимир Путин и Дмитрий Миронов

«Главная единица управления в регионе — губернатор. Смена губернатора влечет за собой смену политических фигур и конфигураций, меняется политическая карта региона. От решений главы региона зависят все остальные чиновники Ярославии, будь то глава поселения в отдаленном районе или руководитель департамента правительства области», — убежден политический консультант Алексей Власов.

Фактически так и произошло. После прихода Дмитрия Миронова власть изменилась в Ярославле (Алексея Малютина сменил Владимир Слепцов), Тутаеве и Переславле-Залесском, причем в последнем смена мэра произошла силовым путем — действующий мэр Денис Кошурников был арестован по уголовному делу Роснано.

«Верхушка региональной власти имеет довольно высокий уровень авторитета у ярославцев. В многом это объясняется видимыми взаимоотношениями Миронова и Путина. С другой — у «варягов» есть серьезные проблемы во взаимоотношениях с местной политической элитой и политтехнологами, которые имеют на местах хорошие связи и большой опыт. Похожая ситуация и с городской властью. Она делает неплохие шаги и уделяют значительное внимание пиару, как бы завоевывая любовь горожан, но также допускает серьезные ошибки, порождая конфликты», — поделился своей оценкой ситуации журналист «Эха Москвы в Ярославле» Михаил Контуев.

Другим крупным политическим событием стал приговор мэру Ярославля Евгению Урлашову. В августе суд приговорил его к двенадцати с половиной годам лишения свободы и выплате крупного штрафа. Мало кто сомневается в том, что приговор устоит и в областном суде в начале 2017 года. Это будет означать завершение эпохи политической турбулентности и фактический крах «Ярославской весны» 2012 года, в которой приняли участие многие жители Москвы на волне борьбы «за честные выборы».

«В Ярославле практически не осталось людей, убежденных в невиновности Урлашова, однако большинство, на мой взгляд, выражает сочувствие ему и считает приговор излишне жестким и даже жестоким. Ситуация, когда за убийство человека дают 4 года, а за вымогательство взятки — 12 лет 6 месяцев строгого режима с трудом укладывается в голове. При этом дорожнику Погосяну за хищение 17 млн бюджетных денег дают 1,5 года в колонии-поселении и вскоре отпускают по УДО», — полагает депутат муниципалитета Ярославля, обозреватель ИА REGNUM Антон Голицын.

Третьим крупными политическим событием в регионе стали выборы мэра города Рыбинска. Во-первых, они стали первыми после массовой отмены прямых выборов градоначальников, во-вторых, показали, что даже в таком политически проблемном регионе выборы могут стать не только способом «раскачивания лодки», но и путем преодоления сложившегося политического кризиса. Избрание Дениса Добрякова хоть и не решило всех проблем Рыбинска, но прекратило использование власти для удовлетворения узкоклановых интересов.

Четвертым заметным событием в региональной политике стали выборы в Госдуму России. В регионе было применено «соглашение о разделе округов», в результате чего довольными остались практически все политические силы региона.

«Отмечу, что впервые за последние годы на территории региона выборы постарались провести честно, и претензий по ним нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

В экономике региона крупнейшим событием стало проведение в Ярославле Президиума Госсовета по инвестициям в отечественную промышленность и связанный с этим визит Владимира Путина. Путин открыл линию по производству работающих на газе двигателей на ярославском заводе «Автодизель» (Группа ГАЗ). Почти одновременно с этим прошло празднование столетия двигателестроения региона — эту дату синхронно отметили «Автодизель» и рыбинское НПО «Сатурн», причем, как полагают эксперты, «Сатурн» закрепил свои позиции лидера региональной промышленности. Впрочем, других позитивных событий в экономике региона практически не было. Редакция ИА REGNUM и эксперты отмечают обилие негативной экономической информации: планы по закрытию табачной фабрики «Балканская звезда» компании «Империал Тобакко», проблемы, вызванные остановкой НПЗ имени Менделеева и Ярославского ЛВЗ, банкротство Ярославской генерирующей компании, ухудшение транспортной ситуации в Ярославле в связи с закрытием из-за ветхости моста через Которосль.

Новых крупных предприятий в регионе не открывалось, статистика зафиксировала снижение инвестиций в основной капитал. Единственным крупным реализованным проектом (помимо «Автодизеля») стал открывшийся Центр трансферта технологий, реализованный Ярославским государственным педагогическим университетом на средства федерального бюджета. Центр должен стать в перспективе лабораторией по исследованию отечественных лекарств в рамках Ярославского фармкластера, однако как это будет происходить на практике, пока неясно.

«Крупнейшие предприятия региона переживают далеко не благополучные времена. Решать эти проблемы — задача новой власти», — считает политолог Александр Миклин.

Крупнейшие происшествия в Ярославской области пришлись на начало 2016 года, при этом они были связаны с состоянием ЖКХ. В новогодние праздники в сильный мороз без тепла оказалась часть села Брейтова — центра Брейтовского района. А в феврале взрыв бытового газа в Ярославле унес жизни 7 человек, сам же взорвавшийся дом пришлось расселить.

В социальной сфере больших достижений не произошло, однако позитивные события все же были: в первую очередь открытие нескольких детских садов (3 из них в Ярославле), завершение строительства поликлиники в Ростове Великом.

Небогатой на события была и сфера культуры региона. В отличие от прошлых лет ни отдельным ярославцам, ни творческим коллективам не удалось завоевать значимых наград российского либо мирового уровня, а все достижения носили скорее локальный характер либо явились логичным продолжением ранее достигнутого уровня. К этому стоит отнести творческую активность Волковского театра (8 премьер и проведенный на высоком уровне Волковский фестиваль) и Ярославского художественного музея, выдавшего марафон высококачественных выставок. Заметным, но пока локальным событием стало открытие в Ярославле частного Музея современного искусства.

«Ничего подобного раньше наша область не видела. Поэтому открытие музея и завершающая год выставка Зураба Церетели — безусловно, главное культурное событие года», — полагает руководитель музея, президент Ярославского фонда развития культуры Александр Орлов.

Также эксперты и ярославская редакция ИА REGNUM в культурной сфере региона отмечают деятельность киноклуба «Нефть», в частности — проект «Кинолето» с показом фильмов на стене звонницы Ярославского музея-заповедника.

В общественной жизни наиболее заметна была деятельность градозащитников, при этом один из лидеров этого движения — Ольга Мазанова — получила за свою деятельность международную премию имени Алексея Комеча. Ярославские градозащитники не объединены формально и представляют собой классическую «группу влияния», которая привлекает на свою сторону совершенно разные силы. Одной из побед градозащиты стало недопущение строительства жилого дома в поселке Бутусова.

«Объединившиеся жители не допустили застройку в историческом поселке Ярославля. Это, конечно, тема не одного года, но самые главные события по этой теме все же произошли в уходящем 2016 году», — полагает журналист Михаил Контуев.

И, наконец, отдельного внимания заслуживает еще одно событие уходящего года, которое можно отнести и к политике, и к культуре, и к общественной жизни, и даже в перспективе к экономике. Это переименование Тутаева. Госдума России приняла в первом чтении решение о возвращении городу исторического имени Романов-Борисоглебск. Несмотря на разные оценки, несомненно, это событие — историческое, а возвращаемое имя — уникально. Образованное путем слияния имен двух равноправных городов на двух берегах Волги (Романова и Борисоглебска) оно сравнимо лишь с названием Будапешта. Впрочем, окончательно вопрос о переименовании решится уже в следующем, 2017 году, когда закон о смене названия подпишет Владимир Путин.