Вашингтон, 30 декабря, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Представитель госдепартамента США на брифинге поздравил журналистов, говорящих на русском языке, по-русски. Сделал он это после того, как заявил о необходимости покинуть страну в 72 часа российским дипломатам.

Поздравительная открытка

Чиновник отметил, что граждан РФ, которые работают в дипмиссиях России в Вашингтоне и Сан-Франциско, не должно быть в США к полудню 1 января.

«И всех, кто среди вас говорит на русском языке, я поздравляю s novym godom (эти слова были сказаны по-русски — ИА REGNUM )», — сказал представитель Госдепа США.

Администрация Барака Обамы ввела новые санкции против России, под которые попали сотрудники ФСБ и ГРУ России. Кроме того, американские власти распорядились выслать из страны 35 сотрудников посольства России в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Москва заявила о том, что ответит на этот шаг зеркальными мерами.