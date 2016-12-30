Берлин, 30 декабря, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому агентству DPA заявил, что Россия не несет прямой угрозы странам Североатлантического альянса, поэтому с Москвой важно поддерживать диалог.

Флаг НАТО

«Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации», — сказал Столтенберг, напомнив о необходимости диалога и подчеркнув, что противоречия между устрашением, защитой и диалогом нет.

«Разумеется, чтобы быть в состоянии общаться с Россией, мы должны говорить на одном языке», — отметил генсек НАТО.

Говоря о существенных опасностях, угрожающих НАТО помимо России, он отметил, что РФ и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет смысла даже сравнивать, поскольку боевики этой группировки стали авторами многочисленных терактов в 2016 году и с этой угрозой предстоит жить в 2017 году.