Москва, 30 декабря, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий продажу фейерверков в течение двух дней в году, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Борис Чернышов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют

Предполагается, что в случае нарушения физическое или юридическое лицо будут штрафовать, максимальный штраф составит до 5 тыс. рублей.

Вместе с тем в законопроекте указываются конкретные сроки запрета продажи пиротехники 1−3 класса: «с 31 декабря по 1 января 2016 года и года, следующего за ним».

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Отметим, что Госдума завершила осеннюю сессию 21 декабря, первое пленарное заседание в 2017 году планируется провести 11 января. Законопроект вряд ли будет принят в пятницу, 31 декабря, таким образом, фейерверки можно будет купить в новогодние дни.