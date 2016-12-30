Псков, 30 декабря, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Строящаяся школа на 1350 мест на улице Балтийской в Пскове станет уникальной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области по итогам посещения объекта руководителями региона и города.

johny_deff Wi-Fi

«В частности, здание оснастят лифтами и оборудованием, необходимым для свободного перемещения детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметили в пресс-службе.

Питание в школе будет организовано по типу шведского стола. Уже сейчас известно, что стоимость обеда из трёх блюд составит 47 рублей. «Помещение столовой сможет легко трансформироваться в зал для проведения школьных мероприятий. Здесь же будет wi-fi», — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Три спортивных зала в новой школе оснастят системой «подвижный» пол. На пришкольной территории будут оборудованы спортивный комплекс с футбольным, баскетбольным и волейбольными полями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство новой школы в Боросовичах — активно застраивающемся пригороде Пскова — началось в апреле текущего года. Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей, из них 787 млн — средства федерального бюджета.

Сейчас в трёх корпусах здания школы идут штукатурно-малярные работы, а в первом завершается отделка. Весной здесь приступят к благоустройству территории. Согласно графику, новая школа откроет свои двери для первых учеников 1 сентября 2017 года.