Симферополь, 30 декабря, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Снос самостроев в Крыму начнется с Алушты, Коктебеля, посёлка Николаевка и горы Ай-Петри. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции 30 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rhys Asplundh Снос дома

На сегодня, отметил Аксенов, перед новым главным архитектором Крыма стоит задача сформировать полную базу самовольно возведенных строений для последующих сносов.

Александр Кузнецов, накануне написавший заявление об отставке с поста главного архитектора Крыма, по заявлению Аксенова, уволен за «беззубость политики» по отношению к самовольно возведённым постройкам.

По словам главы Крыма, новым главным архитектором республики станет чиновник из Москвы. «У нас приступает (к работе — ИА REGNUM ), скорее всего, с сегодняшнего дня, новый республиканский архитектор. Архитектор новый будет из Москвы — это мое решение», — сказал Аксёнов.

Он пояснил, что кандидатуру нового архитектора ему рекомендовали «коллеги из Минстроя».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по заявлению Аксенова, в 2017 году в 100-метровой прибрежной зоне Крыма к сносу запланировано около девяти тысяч объектов недвижимости, на эти работы в бюджете республики предусмотрено около миллиарда рублей.

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