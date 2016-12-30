Москва, 30 декабря, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля растет к доллару США и евро 30 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 10:35 мск, доллар торгуется по 60,6325 рубля, он опустился на 23,25 копейки. Евро к этому времени подешевел на 64,50 копейки и составил 63,85 рубля.

Минимума в ходе торгов евро достигал в 63,3 рубля, доллар — 60,4 рубля. Максимум по американской валюте составил 60,7550 рубля, по европейской — 64,02 рубля.