Москва, 30 декабря, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В Москве будут усилены меры безопасности в дни новогодних праздников, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Москва

С целью предотвращения терактов пешеходные зоны, площадки фестиваля «Путешествие в рождество», места массовых гуляний и привокзальные площади отгорожены бетонными блоками. Таким образом, их нельзя будет атаковать на автомобиле или грузовике, как в Берлине.

Также действие запрета на въезд в дневное время в центр города автомобилей, грузоподъемностью более 1 тонны распространяется на ночное время. Сотрудники полиции и ГИБДД переведены в усиленный режим работы.

Подобные меры безопасности были ранее введены в городах Европы, где после теракта в Берлине погибли 12 человек. Там террорист на грузовике въехал в толпу на рождественской ярмарке. Бетонными блоками заграждены места массовых мероприятий в Берлине, Брюсселе, Гамбурге и Амстердаме.