Москва, 30 декабря, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Внедорожник Porsche Cayenne стал самой популярной моделью бренда на российском рынке. За 11 месяцев 2016 года было продано 2 037 таких автомобилей, в ноябре объем реализации составил 179 единиц, сообщает издание Рokatim.ru.

DariuszSankowski Porsche

В целом с января по ноябрь российские дилеры Porsche реализовали 3 687 машин, что на 19,5% меньше, чем было продано за тот же период 2015 года. При этом спрос на Porsche Cayenne за 11 месяцев упал на 25,5%. На втором месте по популярности — Porsche Macan, в ноябре проданный в количестве 119 единиц (+70%), а в целом за 11 месяцев — в количестве 1 164 единиц (-5,7% к прошлому году).

Популярность Porsche Panamera в ноябре упала на 35% (15 продаж), с января по ноябрь спрос на модель составил 168 единиц (-35%). Также в ноябре восемь человек приобрели спорткар Porsche 911, всего с начала года таких автомобилей продано 224 штуки.

Два жителя России в ноябре купили Porsche Boxster, еще двое — Porsche Cayman. Всего с начала года объем реализации моделей составил 48 и 46 автомобилей соответственно.