Пекин, 30 декабря, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Согласно результатам опроса, проведенного среди 20 тыс. вкладчиков Народного банка Китая, почти 27% опрошенных считают, что недвижимость продолжит дорожать в 2017 г. Чуть более половины респондентов полагают, что стоимость недвижимости в крупных городах КНР не изменится.

Fortune.com Пекин

Несмотря на все усилия со стороны властей, цены на жилье продолжают стремительно расти. Так 52,7% вкладчиков главного банка страны считают, что стоимость недвижимости в Китае «неоправданно высокая и практически недостижимая для жителей страны», пишет «Синьхуа».

Кроме того, 44,4% респондентов отметили, что в стране зафиксирована слишком высокая инфляция, еще 39,5% опрошенных пожаловались на сложную ситуацию на рынке труда.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре 2016 г. региональные власти КНР последовали примеру Муниципалитета Пекина и приняли новые меры, направленные на усложнение процедуры приобретения недвижимости. За последние 3 дня местные органы власти в 9 китайских мегаполисах в целях стабилизации ситуации на рынке недвижимости ввели ряд ограничений.