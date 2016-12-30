Абакан, 30 декабря, 2016, 10:03 — ИА Регнум. По решению Абаканского городского суда руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов арестован сроком на два месяца. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР, 29 декабря семерым фигурантам уголовного дела, в том числе Бызову, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня, 30 декабря, должен решиться вопрос с мерой пресечения для еще одного фигуранта.

ThePixelman Арест

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии разразился громкий коррупционный скандал. Практически перед Новым годом стало известно, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Среди фигурантов — руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов, трое сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и четверо директоров подконтрольных им коммерческих организаций. По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 миллионов рублей.

По данным следствия, с 1 декабря 2015 по 27 декабря 2016 года в Абакане члены организованной преступной группы закупали лекарственные препараты и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения региона по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость. В ведомстве также считают, что Бызов летом 2016 года в Абакане получил взятку на сумму более 17 миллионов рублей за помощь в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров.

Бызов — высокопоставленный чиновник, по своей должности приближенный к губернатору региона Виктору Зимину. Вот как глава Хакасии прокомментировал его задержание: «Меня проинформировали о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Бызова. Компетентные органы осуществляют работу в рамках своих полномочий. Результаты этой работы будут доведены до общественности».

Владимир Бызов был назначен на должность заместителя руководителя администрации главы Хакасии в сентябре 2011 года. В феврале 2014 года он стал и. о. руководителя администрации главы региона. В апреле 2014 года был назначен на должность руководителя администрации главы Хакасии.