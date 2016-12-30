Киев, 30 декабря, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В случае победы украинского «Нафтогаза» над российским «Газпромом» в судебном процессе в арбитраже Стокгольма, для населения Украины цена на газ будет уменьшена. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает издание «Левый берег».

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«Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию — это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех», — отметил глава НАК «Нафтогаз Украины».

Он пояснил, что победа в суде позволит украинской стороне получить компенсацию за доходы от транзита голубого топлива, которые не были получены. Также при исходе дела в пользу Украины будет завершено разделение «Нафтогаза» и оператора газотранспортной системы. Результат рассмотрения иска станет известен через шесть месяцев. Затем стороны смогут опротестовать решение в апелляционном суде, пояснил Коболев и добавил, что не станет комментировать перспективы такой операции.

Напомним, рассмотрение спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по вопросу контрактов на поставку российского газа на Украину и его транзита через украинскую территорию от 2009 года идет в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Суд должен вынести решение до июня 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря глава «Нафтогаза» заявил, что в случае проигрыша украинской компании придется выплатить России $38 млрд. Такую сумму он назвал «неподъемной» для предприятия.

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