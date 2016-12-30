Тель-Авив, Израиль, 30 декабря, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем новогоднем поздравлении обратился к русскоязычным жителям страны на русском языке. Видеоролик опубликован на его страничке в Facebook.

Биньямин Нетаньяху

Глава правительства в видеоролике присоединяется к застолью группы русскоязычных жителей Израиля и говорит им «Добрый вечер, друзья!» и «С Новым годом! Поехали!». За вклад в развитие израильского общества Нетаньяху благодарит их на иврите.

Новый год в Израиле официально не празднуется — 1 января не выходной день. Отмечают праздник в основном выходцы из стран бывшего СССР.

Официально Новый год празднуется осенью, по еврейскому календарю — 1 и 2 числа месяца тишрей, которые в этом году выпали на начало октября.