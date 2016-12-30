Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
Москва, 30 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- ФСБ и ГРУ удостоились прощальных санкций Барака Обамы. 35 российских дипломатов будут высланы из США. Реакция Кремля;
- Украина призвала членов ООН усилить давление на Россию;
- Российским госслужащим запретили владеть иностранными активами;
- Владимир Путин отклонил ювенальный закон о системе учета детей;
- Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя;
- Крохи, и те не дают: в Забайкальском крае учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат.