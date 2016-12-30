Вашингтон, 30 декабря, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Американская актриса Скарлетт Йоханссон оказалась на первом месте в списке наиболее «кассовых» актеров уходящего года. Рейтинг был составлен изданием Forbes.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Скарлетт Йоханссон

Лидирующая позиция Йоханссон объясняется, в первую очередь, мировым успехом супергеройского боевика «Первый мститель: Противостояние». В целом фильмы с участием актрисы собрали кассу в $1,2 млрд.

На втором месте находятся Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, сыгравшие в «Мстителях» вместе с Йоханссон, ленты с ними собрали в мировом прокате по $1,15 млрд. За ними следуют Марго Робби из «Отряда самоубийц» ($1,1 млрд), Эми Адамс ($1,04 млрд), Бен Аффлек ($1,02 млрд), Генри Кавилл ($870 млн), Райан Рейнольдс ($820 млн), Фелисити Джонс ($805 млн) и Уилл Смит ($775 млн).

Все перечисленные актеры сыграли в фильмах, связанных с вселенными Marvel или DC Comics. Исключение составляет только Фелисити Джонс, сыгравшая главную героиню Джин Эрсо в фантастическом боевике «Изгой-один: Звездные войны. Истории».