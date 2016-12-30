Вашингтон, 30 декабря, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Новые санкции, решение о которых было принято Вашингтоном в завершающий период пребывания у власти президента США Барака Обамы, это попытка сделать избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заложником принятых решений, лишив его свободы действий. Об этом сообщила помощник республиканца Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала CNN накануне, 29 декабря.

Recode.net Дональд Трамп и Барак Обама

«Даже те, кто симпатизируют президенту Обаме в большинстве вопросов, отмечают, что он сделал это сегодня, в частности чтобы загнать в угол избранного президента Трампа», — заявила Конуэй.

Представитель партии пояснила, что если у этого решения были политические мотивы, то администрация Трампа очень сожалеет об этом. Есть подозрения, что ситуация именно такова.

«По нашему мнению, это не то, что называют спокойной передачей власти в демократическом государстве», — отметила Конуэй.

По словам помощника президента, политические противники Трампа, ссылаясь на «действия» хакеров из России, подвергают сомнению его победу на выборах. «Именно на этот счет избранный президент говорит, что нам пора двигаться дальше», — сказала она.

Как отметила Конуэй, из США не высылалось столько дипломатов со времён холодной войны, сколько было сделано за последнее время.

Напомним, 29 декабря Обама ввёл новые санкции против российских юридических и физических лиц, обвинив их в причастности к хакерским атакам на избирательную систему США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после этого Обама заявил, что Трамп после инаугурации сможет отменить действие новых антироссийских санкций, но, по его мнению, это было бы «нерационально».