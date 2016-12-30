Пекин, 30 декабря, 2016, 07:40 — ИА Регнум. В 2016 году в КНР было проложено около 3 тыс. километров железных дорог, сообщает 30 декабря Reuters.

Hangzhou.com.cn Железная дорога в Китае

К концу текущего года общая протяженность железнодорожной сети составила 124 тыс. километров, включая 20 тыс. километров высокоскоростных железных дорог, заявил вице-министр транспорта и глава железнодорожного бюро КНР Ян Юйдун.

В 2016 году было построено около 10% от запланированной протяженности железнодорожных линий в соответствии с пятилетним планом строительства КНР.

Напомним, КНР планирует инвестировать $500 млрд на расширение своей железнодорожной сети. Пятилетний план с 2016 по 2020 год предусматривает, что к концу строительства общая протяженность железнодорожных линий должна составить 150 тыс. километров.