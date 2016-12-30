Вашингтон, 30 декабря, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить действие новых санкций против России, однако это было бы «нерационально», заявили представители администрации уходящего президента Барака Обамы на спецбрифинге, сообщает Reuters.

Elmanana.com Дональд Трамп

Чиновники отметили, что основания полагать, что «Россия остановится» и перестанет вмешиваться в демократические выборы в других странах, пока нет. «Вы можете пересмотреть санкции, но нужно действовать очень осторожно при этом», — сказал высокопоставленный чиновник.

При этом отмена санкций может пройти без особых трудностей: санкции были приняты согласно «исполнительным решениям» Обамы, и отменить Трамп их может соответствующим образом, что позволит вернуться в страну российским дипломатам.

«Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом не особенно много смысла», — признали участники спецбрифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря уходящий президент США Барак Обама ввел новые санкции против российских юридических и физических лиц, обвинив их в причастности к кибератакам на американскую избирательную систему.

Прощальных санкций Обамы удостоились Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление, в том числе глава ГРУ Игорь Коробов и руководящие сотрудники Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов, петербургский «Специальный технологический центр», московские НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити». В санкционном списке также числится Алексей Белан, разыскиваемый ФБР по подозрению в причастности к хакерству.

Кроме этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США, предписав им в течение 72 часов покинуть страну.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что о встречных мерах в связи с новыми санкциями США будет объявлено 30 декабря. Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция российской стороны будет симметричной и доставит Вашингтону «существенный дискомфорт».

В то же время он подчеркнул, что, принимая решение об ответных мерах, Москва будет учитывать тот факт, что администрации Барака Обамы осталось работать три недели.