Пекин, 30 декабря, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Доходы китайской корпорации Huawei Technologies увеличились на 32% в 2016 году, заявили представители корпорации, сообщает 29 декабря Reuters.

Mobilofon.com Корпорация Huawei Technologies

В текущем году по расчетам специалистов доходы корпорации достигнут 520 млрд юаней ($74 млрд 800 млн), сказал заместитель председателя совета директоров и ротируемый генеральный директор Huawei Эрик Сюй.

Напомним, корпорация Huawei Technologies базируется в городе Шэньчжэнь. Huawei Technologies конкурирует со шведской компанией Ericsson за первое место на мировом рынке телекоммуникационного оборудования.

В корпорации Huawei Technologies должность генерального директора поочередно занимают три топ-менеджера, которые меняют друг друга каждые шесть месяцев.