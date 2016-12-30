Пекин, 30 декабря, 2016, 06:23 — ИА Регнум. Народный банк Китая установил паритетный курс национальной валюты по отношению к доллару США на уровне 6,9370 юаня за доллар. Таким образом, в последний банковский день уходящего 2016 г. национальная валюта КНР укрепилась сразу на 127 базисных пунктов.

Cnbc.com Юань

Китайские аналитики полагают, что повторное ослабление юаня, зафиксированное во второй половине декабря, вызвано внешними факторами. В частности, скачки курса могли быть вызваны переводом активов третьих стран в другие валюты, пишет «Синьхуа».

Власти КНР настроены оптимистично: как отмечают в Пекине, данные колебания являются нормой и не сигнализируют о каких-либо проблемах в экономике страны. По мнению чиновников министерства финансов КНР, ослабление национальной валюты является временным явлением.

Однако ряд китайских и западных экспертов полагает, что в следующем году Китай столкнется с финансовой катастрофой. Главными причинами грядущей «финансовой катастрофы КНР» — именно так китайские журналисты назвали прогнозы аналитиков — могут стать проводимая политика избранного президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно высказывался о необходимости «научить Китай играть по правилам», а также отток капитала из страны, который Пекин стремится скрыть всеми возможными способами.

Ряд экспертов полагает, что отток капитала из страны может привести к резкому падению курса национальной валюты КНР до отметки 7,4−7,5 юаня за доллар. Таким образом, юань вновь вернется к показателям 20-летней давности, когда курс китайской валюты определялся не в ходе торгов, а зависел от жесткой привязки к доллару США. Власти КНР отказались от подобной практики в 2006 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 декабря Народный банк Китая опубликовал заявление, в котором главный финансовый регулятор страны выступил с резкой критикой в адрес западных новостных агентств и компании Bloomberg в частности, распространивших накануне информацию о том, что курс юаня к доллару США опустился до психологической отметки 7 юаней за доллар.