Мосул, Ирак, 30 декабря, 2016, 03:24 — ИА Регнум. Пентагон заявляет, что от авиаудара по грузовому автомобилю в Мосуле, «могли пострадать» мирные жители, передает Reuters 30 декабря.

DVIDSHUB Житель Мосула, Ирак

Военные сообщили, что, по данным разведки, транспорт принадлежал «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако грузовик находился на территории госпиталя, поэтому Пентагон признает, что бомбардировка могла привести к «возможным жертвам среди гражданского населения».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН, задокументированное число мирных жителей, погибших во всем Ираке с начала октября по декабрь, превышает 1800 человек. Однако число погибших в Мосуле, втором по размеру городе страны, где до сих пор находится не менее 1,3 млн. мирных жителей, до сих пор не подсчитано.

Читайте также: Washington Post: Счет убитых жителей Мосула скоро пойдет на тысячи

Сухопутная операция «антитеррористической коалиции», которая ведется с 17 октября, «захлебнулась» в ноябре месяце и была возобновлена только в конце декабря. На данный момент вооруженные силы армии Ирака предпринимают новую попытку штурма города, но об ее успехе говорить пока рано.

Читайте также: Армия Ирака готова штурмовать Мосул — если «бог даст» и «позволит погода»

Несмотря на явное отсутствие заметных успехов «на земле», с самого начала «осовобождения» Мосула город подвергается минометному обстрелу и ракетно-бомбовым ударам ВВС США. Военные уже «отчитались» об уничтожении всех мостов в городе, что должно «отрезать» террористам путь к отступлению. Правда, и мирным жителям — тоже.

Читайте также: Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось