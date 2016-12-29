Москва, 30 декабря, 2016, 02:32 — ИА Регнум. О встречных мерах России в связи с решением президента США Барака Обамы о введении новых санкций против Москвы и высылке российских дипломатов будет объявлено в пятницу, 30 декабря, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Alan Levine Бумеранг

«Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция российской стороны будет симметричной и доставит Вашингтону «существенный дискомфорт». В то же время он подчеркнул, что принимая решение об ответных мерах, Москва примет во внимание тот факт, что администрации Барака Обамы осталось работать три недели.

«Мы отчётливо видим, что новой администрации США пытаются навязать определённую линию, то есть лишить администрацию какого-то уровня дееспособности и лишить её права выбора того пути, по которому предложит идти новый президент», — отметил Песков.

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Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на американскую избирательную систему.

Прощальных санкций Барака Обамы удостоились, в частности, Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил России, петербургский «Специальный технологический центр», московские НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити».

Кроме этого, персонами нон грата объявлены 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США. Их действия названы Госдепартаментом США не соответствующими дипломатическому статусу или статусу консульского работника.