Тель-Авив, Израиль, 30 декабря, 2016, 01:02 — ИА Регнум. По сообщению израильских СМИ, полиция Израиля «близка к обвинению» премьер-министра Биньямина Нетаньяху в коррупции, передает Associated Press 30 декабря.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Утверждается, что премьер-министр принимал крупные «подарки» от предпринимателей в Израиле и за рубежом. Якобы полицией «уже доказаны» два случая коррупции. Расследование также касается членов семьи Нетаньяху, уже опрошены около 50 свидетелей по делу.

Министерство юстиции Израиля отказалось комментировать сообщения, однако не стало отрицать сам факт расследования, пообещав дать подробную информацию «в свое время». В то же время официальные представители полиции Израиля сообщили, что заявления СМИ содержат «спекуляции и дезинформацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Министерство юстиции сообщило об открытии двух уголовных дел на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Одно из дел ранее было известно широкой публике, речь шла о покупке у Германии подводных лодок «с превышением полномочий». Подробности второго дела не раскрываются.