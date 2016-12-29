Вашингтон, 29 декабря, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Администрация Барака Обамы вышлет 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско в течение ближайших 72 часов, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официальный источник.

Уходя — уходи

По информации агентства, будут закрыты два жилых комплекса посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Высылаемым дипломатам уже дано 72 часа на сборы.

В качестве причины своего решения Вашингтон приводит некую «кампанию притеснений», проводящуюся в России в отношении сотрудников американского посольства.

Стоит отметить, что ранее в СМИ США были отмечены многочисленные «случайные» утечки информации о неких «ответных мерах» на «кибератаки русских хакеров», вроде диверсий против компьютерных систем России или расширения антироссийских санкций.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение 2016 года глава МИД России Сергей Лавров провёл с главой Госдепартамента США Джоном Керри 70 личных встреч, многие из которых продолжались непрерывно несколько часов. Финалом их, в частности, стала договорённость РФ и США по освобождению сирийского Алеппо от террористов, контролируемых США, которое немедленно было нарушено и дезавуировано американскими военными и их союзниками в Алеппо.