Москва, 29 декабря, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя) подписал сегодня, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин.

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Ранее об упразднении Спецстроя объявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии Минобороны 22 декабря. Вместо агентства созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий. Как сообщает пресс-служба главы государства, функцииупраздняемого агентства, 200 федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата передаются Министерству обороны РФ. Вооруженные силы РФ получают штатную численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при упраздняемом агентстве.

В ведение Минобороны передается федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства № 900 при Федеральном агентстве специального строительства» и федеральные государственные унитарные предприятия, находящиеся в ведении упраздняемого Федерального агентства специального строительства. Минобороны становится правопреемником упраздняемого агентства, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Организационно-штатные мероприятия должны быть завершены до 1 июля 2017 г. Указ вступает в силу со дня его подписания.