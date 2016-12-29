Калуга, 29 декабря, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Депутаты городского парламента от фракции «Единая Россия» Сергей Павлов, Евгений Каменарович, Евгений Сергеев и Сергей Чаплин сегодня, 29 декабря, посетили Калужский социальный приют для детей и подростков «Мечта», чтобы поздравить ребят с новогодними праздниками.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Новогодние подарки от депутатов

«Посещение приюта «Мечта» в преддверии Нового года стало нашей доброй традицией! Мы, с моими коллегами, депутатами, всегда с большим трепетом приезжаем сюда, ведь именно этим детям нужна особая забота и внимание. Мы — настоящие друзья, дети нас узнают и всегда рады нашим встречам, а приезжаем мы часто. Несомненно, друзья должны помогать друг другу в трудную минуту, дарить тепло и внимание и мы стараемся быть для детей самыми настоящими друзьями!», — сказал Сергей Павлов.

Депутаты передали воспитанникам «Мечты» новогодние подарки, а малыши в свою очередь, устроили для гостей праздничный концерт и подарили парламентариям заряд хорошего настроения!