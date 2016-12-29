Калуга, 29 декабря, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 29 декабря принял участие в патриотическом форуме «Дорогами отцов», приуроченном к 75-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков и 120-летию со дня рождения Маршала Георгия Жукова.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Участники патриотического форума

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, перед началом торжественной части участники форума осмотрели экспозицию музеев боевой славы, подготовленную учениками калужских школ.

В ходе форума глава города Александр Иванов и градоначальник Константин Горобцов вручили регалии Почётного гражданина города Калуги ветерану Великой Отечественной войны Пелагее Сергеевне Королевой.

Пелагея Сергеевна — единственный живущий в эти дни в Калужской области участник освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года. В ряды Красной армии Королева вступила 23 июня 1941 года. Она награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». В декабре 1941 года молодая медсестра находилась в составе 50-й армии, была контужена в боях за освобождение Калуги.

Звание Почётный гражданин города Калуги Пелагее Королевой было присвоено решением депутатов городской Думы 23 декабря 2016 года.

«Вспоминая события 1941 года, мы воздаем священный долг памяти защитникам и освободителям Калуги — фронтовикам, партизанам, подпольщикам, склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни, освобождая наш город от гитлеровских оккупантов, — подчеркнул Александр Иванов. — Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил в священной войне, тем, кто отдал свою жизнь за Родину, за жизнь будущих поколений. Пелагея Сергеевна отважно сражалась на фронте, не жалея себя, она спасла тысячи наших раненых солдат. После Победы она много лет трудилась на благо родного края. Сегодня мы должны низко поклониться всем ветеранам, труженикам тыла и узникам концлагерей. В неимоверно тяжёлых условиях они выстояли и победили, подарили жизнь новым поколениям, восстановили лежащую в руинах страну».

Глава Калуги поздравил ветерана и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и оптимизма.

«Хочу от всей души сказать вам простое солдатское спасибо», — поблагодарила калужан и руководство города заприсвоение почётного звания Пелагея Сергеевна Королева.