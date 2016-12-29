Дамаск, 29 декабря, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Сирийские курды и их союзники одобрили план по предоставлению большей автономии, который предложило правительство Сирии, сообщает 29 декабря Reuters.

Ferhates Карта сирийского Курдистана

«Проект договора будет ратифицирован… исполнительный комитет будет готовится к выборам», говорится в заявлении. Вначале пройдут выборы в региональные органы власти, затем в центральный официальный орган. Чиновники не сообщили подробностей.

Напомним, сирийские курды получили автономию еще в 2011, однако новое соглашение предлагает существенное расширение их прав. При этом курды подчеркивают, что речи о независимости от Сирии идти не может.