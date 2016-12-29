Радио REGNUM: второй выпуск за 29 декабря
Москва, 29 декабря, 2016, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Министерство обороны России сообщили, что взрыва на борту упавшего в Черное море Ту-154 не было, однако версия теракта пока не исключена;
- Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии. Он начнется 30 декабря;
- В Дагестане задержана группа террористов, готовивших теракты в Москве;
- Владимир Путин назначил новым замглавы МИД бывшего заместителя министра обороны;
- Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака.