Санкт-Петербург, 30 декабря, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В Георгиевском зале Михайловского замка Санкт-Петербурга состоялся Рождественский бал «Морская слава Северной столицы». Он был приурочен к открытию выставки «И. К. Айвазовский. К 200-летию со дня рождения», проходящей в эти дни в Русском музее и вызвавшей большой интерес у горожан и гостей города.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Бал к открытию выставки «И.К. Айвазовский. К 200-летию со дня рождения»

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ведущие бала

Участниками бала стали воспитанники Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, курсанты Военно-морского училища им. Фрунзе и Суворовского училища.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Директор Русского музея Владимир Гусев и ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе

В программу бала вошли вальс-мазурка, испанский вальс, римский марш, кадриль, большой королевский вальс и другие танцы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Оркестр

Вдохновленные творчеством Ивана Айвазовского, участники бала исполнили морской вальс и морскую кадриль.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Полька-тройка

Как сообщает городское издание «Вечерний Санкт-Петербург», традицию балов предложил возобновить руководитель Вагановского училища Николай Цискаридзе.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Рождественский бал «Морская слава Северной столицы»

«Нынешний, Рождественс­кий — уже третий, первый был «онегинский», его участники были одеты в костюмы пушкинской эпохи. В прошлом году бал проходил в стенах Ваганов­ки на улице Росси и напоминал блестящие зимние карнавалы Пе­тербурга. Идея пригласить Рождественский бал в гости в знаменитую царскую резиденцию принадлежит Русскому музею», — отмечает «Вечёрка».