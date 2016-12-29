Анкара, 29 декабря, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Президент Турции Рэджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить соглашение о прекращении огня в Сирии, которое вступит в силу в полночь 30 декабря, сообщает 29 декабря Reuters.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Лидеры двух стран также обсудили предстоящие переговоры по Сирии в столице Казахстана Астане, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня между сирийскими боевиками и правительственными войсками, начиная с полуночи в четверг 30 декабря. Заявление об этом было сделано после того, как Иран, Турция и Россия нашли точки соприкосновения во время встреч в Астане. Соглашение о прекращении огня может стать прологом к мирному соглашению, которое положит конец войне, продолжающейся почти шесть лет.