Санкт-Петербург, 29 декабря, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Каменоостровском зале состоялся первый новогодний бал Российского движения школьников Санкт-Петербурга. На бал собрались представители 22 федеральных пилотных площадок.

Рдш.рф Новогодний Бал РДШ

В программу бала вошли традиционные салонные игры: пение, фанты, шашки, рукоделие, танцы — мазурка и полонез, а также конкурс вальса.

В конце бала всех участников поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Напомним, что в октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании новой детско-юношеской организации — Российского движения школьников. Движение занимается воспитанием детей на основе «присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем движения выступает «Росмолодежь».

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