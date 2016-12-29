Москва, 29 декабря, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Госдуме обратили внимание на смену позиции советника президента России по интернету Герман Клименко по вопросу возможного отключения России от мирового интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Pixabay.com Блокировка сети

Клименко заявил о том, что «Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета», именно поэтому, по его словам, критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на территории России. В то же время в январе 2016 года предложение замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олега Нилова заблокировать интернет террористам ИГИЛ (запрещена в России) Клименко назвал «набором звуков», поскольку якобы это невозможно и вообще является «фигней», указал депутат.

Нилов напомнил, что свое предложение высказал в письме к главе МИД России Сергею Лаврову, отметив, что блокировку доступа в интернет с территорий, подконтрольных «Исламскому государству» (запрещена в России), может осуществить США, где расположены головные DNS-сервера, который раздают IP-адреса всему миру. По мнению депутата, этот вопрос курирует ICANN — международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования интернета. Региональные регуляторы получают от этой компании диапазоны IP-адресов, которые впоследствии раздают пользователям, указал он. «Таким образом, сегодня имеются возможности отключить от интернета конкретный регион и даже целую страну», — делал вывод Нилов. Парламентарий указывал на такие прецеденты: в 2014 году президент США Барак Обама заявил, что США вынуждены ответить властям Северной Кореи на кибератаку на компанию Sony Pictures, вскоре после этого в КНДР произошли сбои с интернетом, и страна была фактически отключена от него.

Спустя почти год Клименко свое мнение кардинальным образом изменил, заявив о том, что в настоящее время стоит задача отрегулировать российский сегмент интернета таким образом, чтобы защититься от возможного отключения России от мировой сети, обратил внимание Нилов.

Российским гражданам стоит приготовиться к тому, что страну могут отключить от мирового интернета. Об этом сообщил советник президента РФ по интернету Герман Клименко в интервью RT. «Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета, — высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения», — сказал он.