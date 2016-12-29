Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2016, 16:30 — ИА Регнум.



Patrick Glanz Олег Попов

У здания Ростовского государственного цирка увековечат память народного артиста СССР Олега Попова, сердце которого остановилось 2 ноября во время гастролей на Дону. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации 29 декабря, уже готово семь эскизов мемориала.

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Каким будет памятник «Солнечному клоуну», зависит, в том числе, от решения вдовы артиста Гарбриэлы Леман-Поповой. Ей покажет варианты проектов директор цирка Дмитрий Резниченко в январе будущего года. Эскиз будет принят в первых числах февраля 2017 года. Утвердит проект городская межведомственная комиссия.

Как уже сообщало ИА REGNUM , в Ростов-на-Дону Олег Попов приехал на Дону в рамках большого гастрольного тура. Премьера нового шоу с его участием «Пусть всегда будет солнце!» состоялась 29 октября. Из 15 запланированных выступлений «Солнечный клоун» успел провести всего лишь два. Народному артисту было 86 лет.

Артист похоронен в Эглофштайне (Бавария), где проживал долгое время.

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