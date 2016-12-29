Москва, 29 декабря, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Рубль может столкнуться с трудностями дальнейшего укрепления. Худшее решение, которое возможно принять сейчас — это поставить на ничем не обоснованный рост рубля, который в 2017 году рискует разделить судьбу одного из главных рыночных аутсайдеров, просев ниже отметки 70,00 против доллара, полагает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Текущие котировки стоит расценивать в качестве новогоднего подарка, позволяющего крайне выгодно избавиться от рублей. Напротив, те кто сейчас решил «скинуть» валюту, напугавшись курса в 60,00 — одумайтесь! Сам факт уже совершенной ранее обменной операции, то есть вашего нахождения в долларах и евро — это беспроигрышная сделка, которая может принести более 10% дохода уже в ближайшие месяцы», — считает эксперт.

По его мнению, на рост курса рубля рассчитывать не стоит из-за того, что нефть скоро возобновит снижение. «Все больше участников рынка склоняются к идее, что отдельные регионы ОПЕК не станут соблюдать условия заключенного соглашения, опасаясь потери собственной рыночной доли. После публикации февральского отчета ОПЕК по уровню добычи нефти мы, скорее всего, снова увидим цифры свыше 33 млн баррелей в день. При такой динамике восстановить баланс на рынке «черного золота» будет невозможно», — полагает Деев.

Кроме того, есть два региона, которые не приняли участие в сделке по ограничению добычи — США и Ливия, говорит аналитик. «Более высокие цены на нефть стали причиной появления большего количества сланцевых производителей в Штатах, а общий объем добычи уже перевалил за 8,7 млн баррелей. Ливия же буквально неделю назад сообщила о том, что восстановленный в стране трубопровод позволит увеличить объём добычи на 270 тыс. баррелей в день», — напоминает эксперт.

Если планы Ливии будут реализованы, дополнительные объёмы добычи в Ливии и США компенсируют треть обещанного ОПЕК сокращения, а значит, проблема перепроизводства так и не будет решена, делает вывод Деев. «Нефть марки Brent рискует просесть ниже $50 за баррель уже в 1 квартале нового года. Разумеется, рубль пойдет следом, ориентируясь на 65,00 против доллара», — говорит он. Второй аргумент против рубля — по-прежнему очень слабая экономика России, которая не сможет преодолеть рецессию и в 2017 году, указывает эксперт. «Причины кроются в западных санкциях, закрытом доступе к зарубежным площадкам заимствования капитала, крайне дорогих кредитных ресурсах внутри страны, низкой производительности труда, отсутствии высокотехнологических драйверов роста, сырьевой ориентации экономики, катастрофическом сокращении трудоспособного населения, непреодолимом дефиците бюджета, падении активности в промышленном секторе и сфере услуг, а также геополитических рисках, поставивших крест на притоке инвестиций в Россию», — отмечает эксперт.

Ситуация с рублем также усугубляется истощением золотовалютные резервов, благодаря которым правительству все еще удается решать оперативные задачи, связанные с выполнением социальных обязательств, констатирует аналитик. «План правительства прост — к тому времени, как будут исчерпаны все российские «запасники», цены на нефть снова уйдут выше $80 за баррель. Но такой сценарий невероятен, а значит, без должной фундаментальной поддержки российская валюта будет обречена на девальвационное будущее», — отметил Деев.

Другими факторами, препятствующими укреплению рубля, Деев назвал денежно-кредитную политику ЦБ РФ, а также намерения ФРС США многократно повысить ставку в 2017 году. «Даже двух повышений ставки в США будет вполне достаточно для того, чтобы курс американской валюты прибавил еще около 5%», — пояснил он.