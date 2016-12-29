Орел, 29 декабря, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Органы опеки забрали двухгодовалую дочь у жительницы Орла — причиной, по словам самой матери, стала неоплаченная квитанция за детский сад.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

Как рассказала сама женщина ТРК «Истоки», она потеряла работу и не смогла оплатить пребывание в детском садике маленькой дочери. Кроме того, у нее начались проблемы со здоровьем. Вместо того, чтобы предложить женщине помощь, чиновники опеки посоветовали матери отдать малышку в детский дом. В результате женщина написала заявление, и ребенок отправился в приют.

Сейчас женщина ищет работу, проходит медкомиссию. Сняла новую квартиру, где условия для девочки будут значительно лучше. Сегодня, сообщает «Вечерний Орел», стало известно, что ребенка матери вернули.

Параллельно в этой истории начала разбираться прокуратура, — как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, по факту изъятия ребенка проводится проверка.

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Это далеко не первый случай в Орловской области, когда из-за финансовых трудностей родителей под пристальным вниманием органов опеки оказываются дети. Так, в октябре этого года многодетной семье из-за долгов за коммунальные услуги местные власти поставили ультиматум: либо расплачиваетесь с долгами, либо изымаем детей. Тогда история благодаря СМИ получила широкий резонанс, и за семью вступились в правительстве региона.