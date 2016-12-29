Нью-Дели, 29 декабря, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Индии задержали контрабандистов змеиного яда, изъяли более 70 змей, сообщает 29 декабря Deutsche Presse Agentur.

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Полиция города Пуна обнаружила в доме подозреваемого 41 цепочную гадюку и 31 кобру.

«Мы были в шоке, в комнате находились десятки ядовитых змей в мешках и деревянных ящиках», — заявил офицер полиции.

Подозреваемого не было дома, только жена и двое дочерей. Полиция эвакуировала семью из дома и вызвала сотрудников департамента защиты дикой природы, чтобы изъять ядовитых змей.

На следующий день задержали 37-летнего Ранджита Караге. Позже арестовали его сообщника. Задержанные занимались продажей и контрабандой змеиного яда.

Напомним, в некоторых районах Индии змеиный яд продают по высоким ценам, однако содержание в неволе диких животных, находящихся под защитой государства, является незаконным. Ряд фирм закупают змеиный яд для производства противоядия.