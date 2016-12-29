Новосибирск, 29 декабря, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Сейчас многие возмущены позицией МИД РФ в отношении задержанных журналистов ИА REGNUM в Белоруссии. Но, по мнению председателя правления организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, позиция российского МИДа вполне последовательна, более того, она хорошо объясняет те провалы, которые были допущены по Украине и предвосхищает те, которые будут допущены по другим бывшим союзным республикам.

U.S. Department of State Сергей Лавров, Дженнифер Псаки, Мария Захарова, Джон Керри

«Дело в том, что для МИД не существует других сил, кроме официальных структур, отношениями с которыми наше министерство дорожит куда больше, чем с какими-то непонятными сторонниками Русского мира и России, и гражданами этих стран. И то, что нам кажется предательством, для МИД — нормальная практика. Кто, в сущности, эти люди, и почему Россия должна из-за них портить отношения с уважаемыми партнерами? Какую мысль хотела донести Мария Захарова (официальный представитель МИД РФ — прим. ИА REGNUM ) до пророссийски настроенных граждан Белоруссии? Что их судьба Россию не интересует? Если так, то ей это вполне удалось», — высказал свое мнение Ростислав Антонов.

Антонов подчеркивает, что хотелось бы, чтобы Министерство иностранных дел России обратило внимание на одно немаловажное обстоятельство: когда на Украине начались трагические события 2014 года прозападные НКО были отмобилизованы и готовы к захвату власти, то пророссийские силы оказались брошенными на произвол судьбы.

«Именно это стало причиной сегодняшней тяжелейшей ситуации на территории бывшей Украины. И так как выводы не сделаны, то эта ситуация будет повторяться вновь и вновь. Ровно до тех пор, пока наши дипломаты не поймут, что помимо официальных властей есть гражданское общество и люди, формирующие общественное мнение. С людьми этими нужно взаимодействовать и защищать их всей мощью Российского государства вне зависимости от их гражданства и национальной принадлежности. Искренне надеюсь, что судебный процесс, инициированный ИА REGNUM, позволит это понимание ускорить», — подчеркнул Ростислав Антонов.

Напомним, ранее ИА REGNUM заявило, что подает в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову, обвинив ее в клевете. Заявление размещено на сайте агентства. «Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов и агентство в целом», — говорится в нем. Согласно позиции агентства, Захарова на брифинге, комментируя задержание в Белоруссии журналистов ИА REGNUM, обвинила агентство в употреблении терминов «недонарод» или «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии.

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«Однако слово «недонарод» не употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно. Слово же «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM только в отношении Украины и тех, кто сознательно идет по ее пути», — подчеркивается в заявлении.

Также ИА REGNUM обратилось с открытым письмом к министру иностранных дел Сергею Лаврову с изложением ситуации и призывом обратить личное внимание на кричащие проблемы российской дипломатии в странах Ближнего Зарубежья и реальное положение журналистов и авторов российских СМИ в этих странах.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова же удивлена решением ИА REGNUM подать на неё иск. По ее мнению, руководство агентства могло запутаться. «Накануне брифинга в МИД пришло письмо от главного редактора Модеста Колерова, в котором он просит прокомментировать заявление посла России в Белоруссии Александра Сурикова относительно упомянутого задержания журналистов и рассуждает о том, что формально ИА REGNUM должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления. Исходя из последних заявлений редакции, может быть, Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда, по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о «соучастии в преступлении», и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством». Ни в ходе, ни после брифинга агентство ИА REGNUM за разъяснениями в МИД не обращалось. И вообще, трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию», — пояснила Захарова.

Позже главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров отметил, что Мария Захарова решила персонализировать конфликт и упомянула его лично.

«Узнаю её натужный юмор и традиционное уже невежество — на этот раз правовое. Я уважаю МИД России, уважаю и люблю мою Родину — Россию, меня абсолютно не интересует Мария Захарова лично. И поэтому, если уж ей захотелось поговорить о лице, я считаю позорным явленное ею безответственное, самовлюблённое, графоманское, подлинно «самопиарное», невежественное «лицо» нашего МИДа и нашей страны», — сказал Модест Колеров.

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