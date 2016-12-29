Чебоксары, 29 декабря, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Некоторые выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой больше подошли бы для театральных подмостков, а не для трибуны министерства. Если ей хочется «звездить» и быть звездой, то лучше идти в шоу-бизнес. Государственная служба, тем более в МИД, требует выверенных выступлений, а не «отсебятины». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали чувашские политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что и ранее его удивляли некоторые высказывания и действия Марии Захаровой, где порой было больше эмоций, чем фактов: «То слезу на публике пустит, то танцует… Некоторые её выступления больше подошли бы для театральных подмостков, а не для министерства иностранных дел. Если ей хочется «звездить» и быть звездой, то надо было выбрать другую профессию, — в шоу-бизнес идти или в театр, где отсебятина даже приветствуется. А не использовать для самопиара официальную трибуну, где должен быть сухой государственный язык, выверенные выступления. Вероятно, она забывает, где работает. Не надо путать своё личное с официальным, государственным».

Владислав Солдатов также считает, что пока Захаровой делают «какие-то поблажки», но «от любви до ненависти в нашей стране — один шаг». «Давать свою личную оценку статьям и действиям, которая может частенько отличаться от государственных позиций, неприемлемо. Думаю, что Лаврову нужно обратить внимание и сделать определённое строгое внушение о непозволительности таких моментов, которые приводят к конфликтным ситуациям», — считает лидер чувашского отделения «Патриотов России».

Лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев с сожалением констатирует, что в России и Белоруссии «всё меньше остаётся места для свободы слова». В европейских странах, на которых в последнее время всё чаще оглядывается Белоруссия, «в случае возникновения каких-либо сомнений насчёт оскорбления, каких-то чувств или употребления неправильных терминов», вопросы решаются через суд: «И «государство старается максимально устраниться от урегулирования этих вопросов. А здесь к сожалению, идут по пути запрета, закрытия, арестов, что очень плохо для гражданского общества, не позволяет осуществлять, реализовывать свободы, предоставленные гражданам». «Это может привести к возникновению тоталитарного общества со всеми вытекающими отсюда последствиями», — высказал мнение политик, пожелав ИА REGNUM победы в суде.

Напомним, в начале декабря в Белоруссии по инспирированным обвинениям были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, а также корреспондент Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии. Сергею Шиптенко уже предъявлены обвинения, ему грозит срок до 12 лет.

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27 декабря на брифинге в МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее следующим образом: «Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

Отметим, что слова «недонарод» не было в материалах авторов и корреспондента агентства. Это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно. Слово «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов.

Таким образом, Мария Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространив очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом. ИА REGNUM подаёт в суд иск к официальному представителю МИД РФ о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

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