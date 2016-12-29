Дакка, 29 декабря, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Власти Бангладеш заблокировали более 500 порносайтов, сообщает 29 декабря France Press.

Pixabay.com Блокировка Интернета

Комиссия по регулированию электросвязи Бангладеш (BTRC) вынесла постановление, согласно которому местные интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к 560 порносайтам.

«Мы блокируем порносайты, чтобы защитить наших детей от вредного воздействия порнографии. Наши действия направлены на защиту нашей культуры и нравственных ценностей», — заявил пресс-секретарь BTRC Сарвар Алам.

Напомним, более трети от 160 млн граждан Бангладеш имеют доступ к интернету, включая миллионы подростков. Министерство связи и массовых коммуникаций Бангладеш стремится заблокировать любой доступ к порнографии.