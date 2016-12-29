Москва, 29 декабря, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В Москве следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти после укола лидокаина женщины в одной из частных клиник города, сообщает региональный главк СКР.

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Дело возбуждено по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности». По версии следствия, 27 декабря 36-летняя женщина обратилась за медицинской помощью к коммерческой клинике.

Сотрудник, приехавший к ней домой в квартиру на улице Кулакова, сделал женщине укол препарата «Лидокаин». У организации, как установили следователи, не было лицензии на оказание неотложной врачебной помощи.

Вскоре женщине стало плохо и она умерла на месте. Причины произошедшего устанавливаются.