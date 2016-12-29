Москва, 29 декабря, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В настоящее время сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета этой страны. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

«С вашего позволения Минобороны РФ подтверждает режим прекращения огня с нуля часов 30 числа», — сказал Шойгу

Кроме того, по его словам, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии.

Шойгу добавил, что министерством обороны России подготовлена горячая линия связи для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией, выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей.