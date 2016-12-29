Москва, 29 декабря, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Для согласования дальнейших шагов по сирийским договоренностям президент России Владимир Путин поручил главам МИД и Минобороны организовать контакты с главами Турции, Ирана и Сирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Я прошу вас организовать мне контакты с нашими партнерами в Турции и в Иране, и в Дамаске», — сказал глава государства на встрече с главами МИД и Минобороны.

«Нужно проговорить наши совместные последующие шаги для того, чтобы закрепить достигнутые договоренности», — сказал президент России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам Путина, достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии, подписаны три документа. Первый документ — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Второй документ предполагает комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.