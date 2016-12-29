Москва, 29 декабря, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе встречи с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, что согласен с предложением главы военного ведомства о сокращении военного присутствия России в Сирии.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

По его словам, борьба с терроризмом и помощь законному правительству Сирии в этой борьбе будут, безусловно, продолжены.

«Безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», — сказал Путин.

Ранее в ходе встречи Путин сообщил о подписании документов, предполагающих контроль за перемирием в Сирии.