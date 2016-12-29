Москва, 29 декабря, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министр Греции Алексисом Ципрасом обсудил ситуацию в Сирии и кипрское урегулирование, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алексис Ципрас

Лидеры стран подвели итоги сотрудничества России и Греции в 2016 году и наметили «ключевые направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия» в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Во время разговора Ципрас выразил соболезнования в связи с гибелью в Анкаре российского посла Андрея Карлова и катастрофой Ту-154 в районе Сочи. Разговор прошел по инициативе греческой стороны, отмечается в сообщении.