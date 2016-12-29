Москва, 29 декабря, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Тело только одного погибшего в авиакатастрофе над Черным морем опознано и захоронено. По остальным останкам необходимо дождаться итогов экспертизы, рассказал 29 декабря журналистам начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем

Он добавил, что похороны одной жертвы крушения Ту-154 прошли накануне, 28 декабря. Байнетов с сожалением пояснил, что в остальных случаях потребуется терпение, так как необходимо завершение генетического исследования. Он призвал близких погибших проявить понимание и выдержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция по поиску обломков самолёта и останков погибших на месте крушения Ту-154 продолжается. По последним данным, обнаружено 19 тел и более 230 фрагментов тел погибших. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.